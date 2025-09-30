Adeus ao escorredor de pratos: a novidade que promete praticidade e já conquista as cozinhas brasileiras

Produto funcional substitui o escorredor tradicional e mantém o balcão seco e organizado

Magno Oliver - 30 de setembro de 2025

Escorredor de pratos (Foto: DIvulgação/ Amazon)

Quem tem cozinha pequena sabe como cada centímetro do balcão faz diferença. O escorredor de pratos, por mais útil que pareça, ocupa espaço, acumula água e deixa tudo em volta constantemente molhado.

Além de atrapalhar a organização, ele também compromete a estética do ambiente, principalmente em apartamentos compactos.

Por isso, designers e fabricantes vêm apostando em soluções mais práticas e inteligentes.

A mais recente delas já começa a se popularizar entre os brasileiros: um item simples, mas eficiente, que promete eliminar de vez o incômodo do balcão molhado.

Adeus ao escorredor de pratos: a novidade que promete praticidade e já conquista as cozinhas brasileiras

É o tapete de secagem rápida, feito de material altamente absorvente e de fácil manutenção. Nele, é possível colocar pratos, copos e talheres logo após a lavagem.

O tapete absorve a água instantaneamente, evitando poças e respingos na bancada.

Quando não está em uso, você pode enrolar o tapete e guardá-lo em qualquer gaveta, liberando espaço e deixando a cozinha muito mais organizada.

Além da praticidade, a novidade também oferece mais higiene. Diferente dos escorredores tradicionais, que acumulam resíduos e podem se tornar foco de bactérias, o tapete pode ser lavado com facilidade e seca rapidamente.

Afinal, combinando funcionalidade, estética e praticidade, o tapete de secagem rápida vem se tornando um dos produtos queridinhos de 2026, conquistando cada vez mais cozinhas pelo país.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!