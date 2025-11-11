Jovem morre após grave acidente entre carreta e motocicleta em Aparecida de Goiânia
Mesmo com socorro médico, vítima, de apenas 19 anos, não resistiu e faleceu no local
Um jovem, de 19 anos, morreu após um grave acidente entre uma motocicleta e uma carreta no início da tarde desta terça-feira (11), em Aparecida de Goiânia.
A colisão ocorreu no cruzamento da Avenida C-2 com a Rua C-22, no Jardim Boa Esperança.
O caso ocorreu por volta das 14h. Após a batida, o Corpo de Bombeiros foi acionado, encontrando a vítima inconsciente, apresentando suspeita de traumatismo craniano grave e fraturas nas pernas.
Apesar dos esforços de socorro, o jovem não resistiu aos ferimentos e veio a óbito ainda no local.
A Polícia Militar (PM) também foi chamada para o isolamento da área.
As causas do acidente ainda serão investigadas pela Polícia Civil (PC).
