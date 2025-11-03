Motociclista morre após grave acidente de trânsito em Aparecida de Goiânia

Câmera de segurança registrou momento da colisão com automóvel em cruzamento

Augusto Araújo - 03 de novembro de 2025

Vídeo registrou momento da colisão (Foto: Reprodução)

Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista, de 32 anos, na noite deste domingo (02), em Aparecida de Goiânia.

A colisão ocorreu por volta das 21h20, no cruzamento entre a Rua Francisco Saraiva da Cruz e a Rua João Goulart, no Jardim Dom Bosco II.

Conforme apurado pelo Portal 6, um carro de passeio transitava normalmente pelo local, quando a motocicleta teria aparecido repentinamente na contramão. Assim, a condutora não conseguiu evitar o impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local rapidamente e encontraram o motociclista em estado grave. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e veio a óbito

A motorista do carro fez o teste do bafômetro, que não apontou a presença de álcool no organismo dela.

Agora, caberá à Polícia Civil dar continuidade às investigações sobre as causas da colisão.

