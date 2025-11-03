Motociclista morre após grave acidente de trânsito em Aparecida de Goiânia
Câmera de segurança registrou momento da colisão com automóvel em cruzamento
Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um motociclista, de 32 anos, na noite deste domingo (02), em Aparecida de Goiânia.
A colisão ocorreu por volta das 21h20, no cruzamento entre a Rua Francisco Saraiva da Cruz e a Rua João Goulart, no Jardim Dom Bosco II.
Conforme apurado pelo Portal 6, um carro de passeio transitava normalmente pelo local, quando a motocicleta teria aparecido repentinamente na contramão. Assim, a condutora não conseguiu evitar o impacto.
Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local rapidamente e encontraram o motociclista em estado grave. Ele foi socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu e veio a óbito
A motorista do carro fez o teste do bafômetro, que não apontou a presença de álcool no organismo dela.
Agora, caberá à Polícia Civil dar continuidade às investigações sobre as causas da colisão.
