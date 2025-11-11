Mistério: família ainda busca homem que desapareceu há cinco anos após dar entrada no Caps de Anápolis
Boletim de ocorrência chegou a ser aberto à época, mas caso segue sem solução
Cinco anos se passaram desde que Wellington Pereira de Souza saiu pela última vez pelos portões do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) em Anápolis e nunca mais foi visto.
Desde então, a família vive entre a esperança e a dor da incerteza.
A irmã dele, Sheila Pereira de Souza, contou ao jornal O Popular que Wellington, então com 43 anos, havia sido internado para tratar a dependência em álcool e um quadro de confusão mental, mas desapareceu apenas dois dias depois de dar entrada na unidade.
A previsão era de uma internação de 15 dias.
“A gente foi deixar ele lá, e ele chegou segurando em mim”, recordou Sheila. Segundo ela, o irmão estava bastante debilitado, com 1,80 de altura e apenas 45 kg. O desaparecimento ocorreu na madrugada de 11 de novembro de 2020.
“Contaram pra gente que, de madrugada, ele teria batido a mão no portão, o portão abriu e ele saiu”, relatou Sheila.
Um boletim de ocorrência foi registrado na época, mas o caso segue sem resolução.
