Mistério: família ainda busca homem que desapareceu há cinco anos após dar entrada no Caps de Anápolis

Boletim de ocorrência chegou a ser aberto à época, mas caso segue sem solução

Davi Galvão Davi Galvão -
Família segue em busca de Wellington. (Foto: Reprodução)
Cinco anos se passaram desde que Wellington Pereira de Souza saiu pela última vez pelos portões do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) em Anápolis e nunca mais foi visto.

Desde então, a família vive entre a esperança e a dor da incerteza.

A irmã dele, Sheila Pereira de Souza, contou ao jornal O Popular que Wellington, então com 43 anos, havia sido internado para tratar a dependência em álcool e um quadro de confusão mental, mas desapareceu apenas dois dias depois de dar entrada na unidade.

A previsão era de uma internação de 15 dias.

“A gente foi deixar ele lá, e ele chegou segurando em mim”, recordou Sheila. Segundo ela, o irmão estava bastante debilitado, com 1,80 de altura e apenas 45 kg. O desaparecimento ocorreu na madrugada de 11 de novembro de 2020.

“Contaram pra gente que, de madrugada, ele teria batido a mão no portão, o portão abriu e ele saiu”, relatou Sheila.

Um boletim de ocorrência foi registrado na época, mas o caso segue sem resolução.

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

