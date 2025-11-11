Moradores de Goiânia já podem aderir a Refis com até 99% de desconto; saiba como

Contribuintes têm duas formas de quitar a situação, sendo o pagamento à vista ou de forma parcelada

Paulo Roberto Belém - 11 de novembro de 2025

Uma das unidades de atendimento fica no Paço Municipal de Goiânia. (Foto: Divulgação)

Está em débito fiscal com a Prefeitura de Goiânia? Este recado é para você, pois o período de adesão ao o Programa de Recuperação Fiscal (Refis 2025) na capital está em andamento e vai até 30 de novembro.

Entram na possibilidade de renegociação, as pendências municipais vencidas até o dia 30 de julho de 2025 e os contribuintes têm duas formas de quitar a situação, sendo o pagamento à vista ou de forma parcelada.

Se a quitação for de uma só vez, o desconto é de 99% dos juros e multas pelo site específico da Prefeitura, clicando aqui. www.goiania.go.gov.br/refis2025/.

O mesmo pode ser feito se o débito estiver ajuizado. Assim, não há a necessidade de comparecimento em uma unidade Atende Fácil.

Agora, quem optar pelo parcelamento, deverá comparecer em qualquer unidade do órgão ou à estrutura provisória instalada no saguão do Paço Municipal das 08h às 17h, que atenderá até o dia 28 de novembro.

Se for presencial, as unidades Estação Goiânia e Praça da Bíblia têm atendimento aos sábados até 29 de novembro, até às 13h.

A Administração Municipal lembra que caso de parcelamento, os descontos são progressivos conforme o número de parcelas. Seguindo os parâmetros abaixo.

90% entre 2 e 10 parcelas;

80% entre 11 e 20 parcelas;

70% entre 21 e 30 parcelas;

60% entre 31 e 40 parcelas;

50% entre 41 e 60 parcelas;

O Executivo Goianiense ainda lembra que nenhuma parcela pode ser inferior a R$ 100 para pessoa física ou R$ 300 pessoa jurídica, devendo o débito ser quitado à vista.

Fique ligado nos prazos de atendimento:

Pela internet: até 30 de novembro;

Atende Fácil (unidades com atendimento de segunda a sexta): até 28 de novembro;

Estação Goiânia e Praça da Bíblia (com atendimento aos sábados): até 29 de novembro, às 13h.

Mais informações e acesso à plataforma de negociação estão disponíveis no site, que pode ser acessado aqui clicando.

