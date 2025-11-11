Morre aos 74 anos Dom João Wilk, bispo da Diocese de Anápolis

Líder religioso estava internado na UTI do Ânima desde o final de outubro em decorrência de problemas de saúde

Augusto Araújo - 11 de novembro de 2025

Dom João Wilk, bispo de Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Diocese de Anápolis confirmou, na tarde desta terça-feira (11), o falecimento de Dom João Wilk, aos 74 anos.

Ele estava internado desde o dia 24 de outubro na UTI do Ânima Centro Hospitalar, em Anápolis. O líder religioso enfrentava problemas cardíacos antigos, complicações no fígado decorrentes de medicamentos e câncer na bexiga e na próstata.

O bispo, que estava à frente da Diocese desde 14 de agosto de 2004, era uma das figuras religiosas mais respeitadas do município.

De acordo com a nota oficial divulgada pela Diocese, o velório e as cerimônias fúnebres serão realizados na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, em Anápolis. Os horários das celebrações serão informados posteriormente.

Natural da Polônia, Dom João foi ordenado presbítero em 24 de junho de 1976 e construiu uma trajetória sólida dentro da Igreja.

Em mais de duas décadas de serviço em Anápolis, foi reconhecido por atuar próximo aos fiéis, incentivar as vocações religiosas e defender os valores cristãos.

No comunicado, a Diocese lamentou profundamente a perda e pediu orações pelo descanso eterno do bispo, bem como conforto à família e aos fiéis.

“Dom João conduziu com sabedoria e fé o rebanho que lhe foi confiado, deixando um testemunho de amor à Igreja e de esperança para todo o povo de Deus”, diz trecho da nota.

