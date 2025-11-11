Prefeitura de Senador Canedo faz mudança importante em concurso com 1,5 mil vagas e salários de quase R$ 10 mil

Alteração no edital pode atrair ainda mais candidatos para o processo seletivo

Natália Sezil - 11 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência GOV)

A Prefeitura de Senador Canedo fez uma mudança importante no concurso público que oferece 1.505 vagas imediatas e salários de quase R$ 10 mil.

A alteração já consta no edital e diz respeito aos cargos de Professor. Vale para as disciplinas: Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Música, Pedagogo e Português.

Esses profissionais, que antes receberiam R$ 3.643,97 por 30h semanais, passam a ter remuneração de R$ 4.372,45 pela mesma carga horária.

Ao todo, o concurso público oferece oportunidades para 62 cargos, sendo 12 de nível médio e 50 de nível superior. A organização é do Instituto Verbena, e os salários continuam variando de R$ 1.796,93 a R$ 9.929,68.

As inscrições estarão abertas entre dezembro e janeiro, com taxas de R$ 130 e R$ 150. As provas estão previstas para fevereiro, sendo que o resultado final está programado para junho.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!