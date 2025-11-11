Sesi abre matrículas com proposta inovadora que une teoria, prática e tecnologia

Anápolis conta com unidades na Vila Jaiara e Jundiaí

Damara Dantas - 11 de novembro de 2025

Sesi Jaiara, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Sesi é referência em educação básica de qualidade e atua em todas as etapas da jornada escolar, do ensino fundamental ao médio, com uma proposta que inspira, conecta e prepara os estudantes para o futuro. Com presença em todo o país, o Sesi combina formação humana e tecnológica, unindo teoria e prática de forma inovadora e significativa.

No Sesi, o aprendizado vai muito além da sala de aula. Os alunos têm acesso a atividades de Robótica, Inteligência Artificial e desenvolvimento socioemocional, em um ambiente que estimula a criatividade, a autonomia e o pensamento crítico.

Tudo isso é possível graças a uma estrutura moderna, segura e acolhedora, que valoriza a individualidade de cada estudante e oferece tranquilidade e confiança para pais e responsáveis.

As matrículas para o SESI já estão abertas, e esta é a oportunidade ideal para garantir uma educação completa, que une inovação, valores e excelência de ensino.

Saiba mais: 62 40026213 ou acesse www.sesi.org.br/educação.

Sesi Jaiara – Av. Tiradentes, Vila Jaiara

Sesi Jundiaí – Av. Minas Gerais, 390