6 aparelhos que NUNCA devem ser ligados na extensão e muitos ainda insistem

O que parece um item de uso bem inofensivo pode causar curtos, incêndios e até acidentes domésticos graves

Magno Oliver - 12 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

As extensões elétricas são práticas e úteis no dia a dia, mas usá-las de forma errada pode representar um risco enorme. Muitos aparelhos consomem mais energia do que esses dispositivos suportam, o que pode causar aquecimento dos fios, curtos-circuitos e até incêndios.

O problema é que boa parte das pessoas desconhece quais equipamentos realmente não devem ser conectados nelas.

1. Geladeira

Esse é o erro mais comum. Geladeiras exigem energia constante, estável e, ao usar extensão, o risco de superaquecimento e queima do motor são grandes. A indicação dos eletricistas é conectar diretamente na rede de energia na parede.

2. Micro-ondas

Às vezes por falta de tomada, espaço e até fio para conectar, muita gente comete o erro de ligar o micro em uma extensão até a tomada. O aparelho consome muita potência e exige uma tomada exclusiva. Na extensão, pode causar derretimento dos fios e curtos.

3. Máquina de lavar

Parece inofensivo, mas é um risco enorme de incêndios e curtos. Equipamentos com motor, como lavadoras, precisam de corrente direta. Extensões não suportam picos de energia gerados pelo funcionamento. Também conectar sempre diretamente na tomada.

4. Secador de cabelo

Outro que também parece inofensivo, mas que pode causar um dano grave na residência. Apesar de parecer simples e puxador de pouca carga, o secador atinge temperaturas e potências elevadas, comprometendo fios e plugues de extensões simples.

5. Ferro de passar roupa

Perigoso, potente e de uso cauteloso. O ferro de passar roupa esquenta muito rapidamente e consome alta energia para tal ação. Ao usar extensão, o calor pode derreter cabos e causar faíscas. Prefira usar diretamente na tomada.

6. Aquecedores e frigideiras elétricas

Esses aparelhos são grandes vilões da sobrecarga de energia. O consumo é intenso e contínuo, podendo causar incêndios em poucos minutos. A indicação também é manter sempre na tomada sem extensões ou conexões extras nenhuma.

