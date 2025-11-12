Bebê de 1 mês e 25 dias morre após broncoaspiração em Anápolis

Criança foi encontrada sem respirar dentro de casa e, mesmo com o socorro rápido, não resistiu

USA do Samu de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um bebê, de 1 mês e 25 dias, morreu na manhã desta quarta-feira (12), em Anápolis, após sofrer broncoaspiração enquanto dormia.

Portal 6 apurou que a criança foi encontrada pela mãe sem respirar e com sangramento nasal, dentro da casa onde morava, no Jardim Bom Clima.

O chamado de emergência foi feito logo depois, e as equipes de resgate chegaram ao local poucos minutos após o acionamento.

Os socorristas iniciaram os procedimentos de reanimação, mas a criança não resistiu e teve o óbito confirmado ainda no local.

O bebê havia nascido em 18 de setembro de 2025. O caso foi registrado como morte natural, e o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos de praxe.

