Uma combinação improvável está surpreendendo quem sofre com o ressecamento intenso na região do calcanhar

Magno Oliver - 12 de novembro de 2025

O ressecamento nos pés é um incômodo clássico, que atinge todo mundo, especialmente em dias frios ou para quem passa muito tempo de pé. As rachaduras, além de doloridas, prejudicam a aparência e podem causar até pequenas infecções e sangramentos.

Mas o que poucos sabem é que existe uma receita simples e barata que viralizou nas redes sociais que tem mostrado ser capaz de devolver a maciez e a hidratação da pele dos pés em poucos dias. E o melhor: feita com apenas três ingredientes fáceis de encontrar em qualquer casa.

Essa fórmula caseira, compartilhada em um tutorial simples, combina comprimidos de Melhoral, glicerina e água oxigenada volume 20, um trio que, quando misturado da forma certa, cria um poderoso creme hidratante e restaurador.

Creme caseiro com apenas 3 ingredientes para acabar com ressecamento nos pés

O tutorial pede para amassar de dois a quatro comprimidos de Melhoral até virar um pó fino. Em seguida, adicione um frasco de glicerina líquida e um frasco de água oxigenada 20 volumes.

Misture bem até formar uma textura cremosa, uniforme e guarde bem em um pote ou recipiente plástico. A água oxigenada ajuda a remover células mortas, a glicerina hidrata profundamente e o Melhoral contribui com sua ação calmante e suavizante.

Como aplicar:

Com os pés limpos e secos, espalhe o creme nas áreas ressecadas, especialmente calcanhares e solas. Massageie suavemente por dois minutos e deixe agir por 20 a 30 minutos.

Depois, enxágue com água morna e aplique um hidratante comum para potencializar o efeito. Faça o procedimento de duas a três vezes por semana para resultados visíveis.

Confira o tutorial completo:

