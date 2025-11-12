Justiça define que Estado de Goiás será obrigado a pagar cirurgia que pode evitar novo AVC em paciente

Profissionais de saúde indicaram que a cirurgia é essencial para evitar sequelas irreversíveis

Natália Sezil - 12 de novembro de 2025

(Ilustração: Reprodução/ Agência Brasil)

O Estado de Goiás foi condenado a fornecer um procedimento cirúrgico, arcando com todas as despesas dele, a uma paciente com sequelas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico.

A mulher é de São Luís de Montes Belos, no Centro goiano, onde o juiz Ageu de Alencar Miranda proferiu a sentença. Segundo os autos, repercutidos pelo site especializado Rota Jurídica, ela sofreu o AVC em 2021 e, desde então, precisa de contínuo acompanhamento médico.

Três profissionais de saúde indicaram que o procedimento em questão – denominado “fechamento de forame oval patente via percutânea” – é imprescindível para prevenir novas ocorrências e evitar sequelas neurológicas graves e irreversíveis.

A questão é que essa cirurgia não é fornecida pelo Serviço Único de Saúde (SUS), o que motivou a busca pela via judicial.

Conforme a sentença, o Estado de Goiás deverá disponibilizar consultas, exames pré-operatórios, medicamentos e tratamentos necessários, a serem realizados na rede pública.

Caso haja indisponibilidade ou incapacidade técnica, os procedimentos deverão ser feitos na rede privada, às expensas do ente público.

O Estado alegou que a paciente já está inserida no sistema de regulação, e que a responsabilidade primária recairia sobre o município de São Luís de Montes Belos.

Apesar disso, o magistrado citou a omissão estatal caracterizada pela longa fila de espera – desde setembro de 2023.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!