Prefeitura de Anápolis decreta luto oficial de 3 dias pela morte de Dom Wilk

Bandeiras do município serão hasteadas a meio-mastro em sinal de respeito e pesar pela perda do líder religioso

Dom João Wilk morreu nesta quinta-feira (11). (Foto: Reprodução/Diocese de Anápolis)
A Prefeitura de Anápolis decretou luto oficial de três dias pela morte de Dom João Casimiro Wilk, bispo diocesano da cidade, que faleceu nesta terça-feira (11).

De acordo com nota divulgada pela Administração Municipal, as bandeiras do município serão hasteadas a meio-mastro em sinal de respeito e pesar.

“Dom João foi um exemplo de humildade, fé e serviço ao próximo. Sua presença marcou profundamente a história e o coração dos anapolinos. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à comunidade católica e a todos que conviveram com ele”, declarou o prefeito Márcio Corrêa.

O bispo estava internado na UTI do Ânima Centro Hospitalar, onde tratava um quadro de fraqueza e pressão baixa. Ele também enfrentava insuficiência cardíaca e hepática.

Dom João Wilk esteve à frente da Diocese de Anápolis por 21 anos, assumindo oficialmente a posição no dia 14 de agosto de 2004.

De origem polonesa, Dom João Casimiro Wilk chegou ao país em 04 de outubro de 1978. O Portal 6 preparou uma matéria especial, contando a fundo a história do religioso.

