Relembre trajetória de Dom João Wilk, bispo da Diocese de Anápolis por mais de duas décadas

O então sacerdote chegou ao Brasil em 04 de outubro de 1978, mesmo dia de São Francisco de Assis

Paulo Roberto Belém - 11 de novembro de 2025

Dom João Wilk morreu nesta quinta-feira (11). (Foto: Reprodução/Diocese de Anápolis)

Foram 21, os anos que Dom João Wilk esteve à frente da Diocese de Anápolis, que é, sem dúvida, a mais importante do interior de Goiás. O cargo de bispo se equivale ao que seria o “papa” local e, nesse período, foi responsável por comandar a Igreja Católica de toda uma região.

Antes de se efetivar na cidade, no dia 14 de agosto de 2004, toda uma trajetória marcou a vida do então polonês no Brasil.

Dom João Casimiro Wilk chegou ao Brasil em 04 de outubro de 1978, mesmo dia de São Francisco de Assis.

Trajetória

Exerceu os cargos de vigário paroquial nas Paróquias Santo Antônio de Pádua, em Cidade Ocidental e São Francisco de Assis, em Valparaíso.

Também foi pároco na Paróquia Santo Antônio de Pádua, novamente em Cidade Ocidental (1981), na qual preparou o projeto e iniciou a construção da igreja matriz.

Depois, em 1982, na Paróquia São Marcos e São Lucas, em Ceilândia (DF), também iniciou a construção da igreja matriz. De lá, foi diretor das Edições Kolbe e professor de Filosofia e Teologia no Instituto de Filosofia e Teologia São Boaventura, de Brasília (IFITESB).

Assim, desenvolveu trabalho no Seminário Maior, no Curso Superior de Teologia para Leigos, em Brasília e no Albertinum, na Diocese de Luziânia.

Ainda foi Guardião e reitor do Convento Imaculada Conceição e do Santuário Jardim da Imaculada, em Cidade Ocidental. Posteriormente, exerceu cargo de diretor e redator da revista Cavaleiro da Imaculada.

Seguindo com a trajetória, foi diretor nacional da Milícia da Imaculada e, ainda, reitor do Seminário São Francisco de Assis e Custódio Provincial da então Custódia São Maximiliano Maria Kolbe, entre 1986 e 1992.

Nomeado como bispo

Já no dia 04 de abril de 1998, foi para o último lugar antes de virar bispo diocesano da Diocese de Anápolis.

O então sacerdote atuou na Catedral Diocesana Nossa Senhora Imaculada Conceição, de Formosa, quando foi nomeado por São João Paulo II e ordenado epíscopo, com o lema “ut Amor ametur” (Para que o Amor seja amado).

Assim, assumiu a diocese de lá como Bispo Ordinário. Foi atuando em Formosa que Dom João Wilk veio para assumir a Diocese de Anápolis.

Lamentos

O Governador Ronaldo Caiado mantinha relação próxima com o bispo. À época de quando Dom João celebrou os 25 anos de episcopado, Caiado destacou demonstrou apreço por ele.

“É referência para ocupantes de cargos públicos, que devem ter responsabilidade com o dinheiro público e com as pessoas mais humildes e carentes”, disse o governador na época.

Hoje, Caiado e a primeira-dama, Gracinha, publicaram nota de pesar. “Manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, à comunidade da Diocese de Anápolis e a todos os que sofrem com a perda de Dom João Wilk”, disseram.

O prefeito Márcio Corrêa também manifestou pesar pela morte do bispo diocesano, destacando dedicação à fé, à caridade e à formação humana marcou a vida de milhares de anapolinos. “Manifesto minha solidariedade aos familiares, amigos e a toda comunidade católica de Anápolis. Que Deus o receba em Sua infinita misericórdia”, publicou.

A Câmara Municipal de Anápolis publicou nota. “Dom João era amigo desta Casa. Foram várias as ações realizadas em conjunto, todas voltadas ao acolhimento das pessoas mais vulneráveis e para ofertar a elas uma vida mais digna”, postaram.

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que representa todos os bispos do Brasil, destacou a jornada de Dom João em Anápolis. “Unimo-nos em prece a todo o Povo de Deus da Diocese de Anápolis e rogamos a Deus que dê a Dom João o descanso eterno”, publicaram.

Ritos finais

A Diocese de Anápolis foi quem noticiou e lamentou a morte do chefe pastoral da região inicialmente. “Conduziu com sabedoria e fé o rebanho que lhe foi confiado”, disseram.

A organização católica ainda pediu orações pelo descanso eterno de Dom João. ”Por sua família e por todos os fiéis que hoje se unem em prece e gratidão pela vida de seu pastor”, complementaram.

Sobre o velório e as cerimônias fúnebres do bispo, a Diocese informou que serão realizados na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, em Anápolis. Sobre o dia e horário, disseram que divulgados em breve.

