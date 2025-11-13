Airbnb mais barato do mundo surpreende ao cobrar apenas R$ 5 por diária

Se ainda assim você achar a acomodação cara, ainda tem outra opção por R$ 2,50

Magno Oliver - 13 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @Boraviajarbv)

Uma hospedagem no mínimo inusitada está chamando atenção entre viajantes: em uma cidade da Tailândia, é possível encontrar uma estadia pelo equivalente a apenas R$ 5 por diária. Ainda mais surpreendente: há opção de dormir em um corredor, num sofá, por incríveis R$ 2,50.

O anúncio se espalhou como curiosidade entre mochileiros e despertou a questão: você dormiria em uma hospedagem tão barata?

Embora o preço seja quase simbólico, a moradia é bastante básica toda construída em madeira, entrada com uma escada, sofá na parte de fora e com estrutura bem reduzida. Mesmo assim, muitos questionam se vale a pena, quais os truques por trás desse valor, e o que esperar de conforto ou eventualidade emergente.

O imóvel está listado em plataforma de aluguel de curta duração semelhante à Airbnb na Tailândia, em localização pouco central e com infraestrutura mínima. Por não ter dinheiro para montar uma estrutura digna de hotel, o dono optou por oferecer um preço ultra-baixo possivelmente para atrair volume ou visibilidade.

A construção simples, em madeira, permite manter custos baixos. Para quem aceita dormir no corredor, em sofá, o valor de R$ 2,50 por noite se torna quase simbólico. É uma alternativa para quem viaja com orçamento apertado, trata o pernoite apenas como dormitório e não se importa com privacidade ou amenidades.

O vídeo mostra que a acomodação também não tem chuveiro, o hóspede tem que tomar banho com um balde de água. Existe um buraco no canto da entrada que não pode ficar em cima pois você pode cair no andar debaixo.

Confira mais detalhes do lugar:

