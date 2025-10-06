Camas com utilidades para além de dormir viram a tendência do momento

Peças multifuncionais estão conquistando espaço em apartamentos pequenos e unindo conforto com praticidade

Gabriel Yuri Souto - 06 de outubro de 2025

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

O conceito de morar bem mudou. Em tempos de espaços cada vez mais compactos, as camas multifuncionais se tornaram uma verdadeira tendência no design de interiores.

Mais do que um lugar para descansar, elas oferecem armazenamento, praticidade e estilo — tudo em um único móvel.

Essas camas são projetadas para acumular diversas funções além de dormir. É possível encontrar modelos com gavetas embutidas, baús sob o colchão, nichos laterais e até escrivaninhas acopladas.

Há também versões dobráveis que se transformam em sofá, mesa de estudos ou até em armário durante o dia.

A proposta é simples, mas eficaz: aproveitar cada metro quadrado de forma inteligente, especialmente em apartamentos pequenos e studios urbanos.

Essa versatilidade faz das camas multifuncionais uma aliada tanto para quem busca organização, quanto para quem deseja design moderno e funcionalidade.

Além da praticidade, o visual também conta. Muitas dessas camas seguem estilos contemporâneos e minimalistas, com acabamentos em madeira natural, tons neutros e mecanismos discretos que mantêm o ambiente leve e elegante.

Para quem vive em grandes cidades e precisa otimizar espaço sem abrir mão do conforto, investir em uma cama multifuncional é, sem dúvida, uma escolha que une funcionalidade e estética — duas palavras que definem bem o novo jeito de morar.

Siga o Portal 6 no Instagram: @ portal6noticias e fique por dentro de tudo!