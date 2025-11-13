Após série de tempestades, Goiás pode enfrentar calorão de quase 40ºC; confira previsão do tempo

Combinação de calor e umidade poderá criar ambiente ideal para desenvolvimento de áreas de instabilidade

Gabriella Pinheiro - 13 de novembro de 2025

Imagem mostra nuvem carregada. (Foto: Divulgação/Climatempo)

O intenso temporal que atingiu diversas cidades de Goiás deve dar espaço a um calorão próximo dos 40 °C na próxima sexta-feira (14), conforme aponta o prognóstico do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

De acordo com o boletim, haverá sol e variação de nebulosidade. A combinação de calor e umidade ainda poderá criar um ambiente ideal para o desenvolvimento de áreas de instabilidade, elevando o risco de pancadas de chuva de curta duração e localizadas, além da formação de tempestades acompanhadas de fortes rajadas de vento e raios.

Entre as regiões, Norte e Oeste aparecem com as maiores máximas, de 37 °C. Já o Sudoeste, Centro e Sul devem registrar 35 °C, enquanto o Leste pode chegar a 36 °C.

Em relação aos municípios, Aruanã e Araguapaz aparecem com as maiores temperaturas no estado, de 36 °C. Eles são seguidos por Jataí, com 35 °C.

Goiânia, Itumbiara, Pirenópolis, Flores de Goiás, Ceres, Santa Helena e Porangatu devem registrar 34 °C, enquanto Caldas Novas, Caiapônia, Palmeiras de Goiás, Iporá, Davinópolis, Goianésia, Morrinhos, Três Ranchos, Goiandira, Ouvidor e Catalão devem marcar 33 °C.

Palminópolis, Firminópolis, São João da Paraúna, Doverlândia, Montes Claros, Ipameri e Mineiros podem ter temperaturas de até 32 °C — panorama semelhante ao de Rubiataba, com 31 °C, e de Cocalzinho, Cristalina e Formosa, com 30 °C.

No meio-termo aparecem Anápolis e Luziânia, com 29 °C, e Alto Paraíso de Goiás, com 28 °C. Por fim, Rio Verde deve registrar máximas de 24 °C.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!