Meteorologia prevê tempestade para mais de 60 cidades em Goiás; veja lista

Explicação é que frente fria irá perder intensidade de forma gradativa. Municípios podem ter rajadas de vento, raios e, eventualmente, granizo

Gabriella Pinheiro - 16 de setembro de 2025

Registro de chuva em Goiânia. (Foto: Reprodução)

O cenário de intenso calorão poderá ser substituído por tempestades em mais de 60 cidades de Goiás na próxima quarta-feira (17). Pelo menos é o que indica a previsão do tempo do Centro de Informações Hidrológicas, Meteorológicas e Geológicas de Goiás (Cimehgo).

O órgão emitiu um alerta para a ocorrência do fenômeno em diversas regiões do estado. A explicação é que uma frente fria irá perder intensidade de forma gradativa.

Porém, ainda haverá possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas e de curta duração, que poderão vir acompanhadas de rajadas de vento, raios e, eventualmente, granizo.

Dentre as regiões, a Leste deve ser a mais impactada, com volumes d’água de 5 mm. Logo atrás aparecem as regiões Centro, Oeste e Norte, com 3 mm. Por fim, Sul e Sudoeste devem ter 2 mm.

Em relação às cidades, Goiânia, Anápolis, Porangatu, Catalão, Rio Verde, Itumbiara, Ouvidor, Goiandira, Três Ranchos, Mineiros, Ipameri, Santa Helena, Ceres, Goianésia, Davinópolis, Iporá, Araguapaz, Palmeiras de Goiás, Caiapônia e Firminópolis podem receber chuvas de 1 mm.

O cenário deve ser similar ao de Morrinhos, que deve registrar um volume de água de 2 mm, e Palminópolis, que sai na frente com 3 mm.

