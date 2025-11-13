China quebra recorde mundial ao lançar mais de 15 mil drones com fogos de artifício em um espetáculo que iluminou os céus

Festival reúne quase 16 mil drones em uma coreografia inédita, mistura tradição com alta tecnologia e reforça a liderança chinesa no setor

Isabella Valverde - 13 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

A China voltou a surpreender o planeta com um dos maiores espetáculos aéreos já registrados.

No dia 17 de outubro de 2025, durante o Festival Cultural de Fogos de Artifício de Liuyang, na província de Hunan, o país estabeleceu um novo recorde mundial ao colocar 15.947 drones simultaneamente no céu — um número que superou com folga a marca anterior, de 11.198 unidades, registrada em Chongqing.

O show, que combinou inovação tecnológica e apelo visual, foi totalmente coordenado por um avançado sistema computadorizado aliado a um algoritmo de inteligência artificial.

Essa tecnologia permitiu que cada drone fosse rastreado e sincronizado em tempo real, formando imagens tridimensionais de tirar o fôlego — desde flores gigantes e planetas em rotação até símbolos tradicionais da cultura chinesa.

Para tornar o espetáculo ainda mais impactante, a apresentação foi integrada aos fogos de artifício tradicionais, criando uma fusão harmoniosa entre o moderno e o ancestral.

A responsável pela produção foi a HighGreat Innovation, empresa sediada em Shenzhen e referência mundial no desenvolvimento de drones e performances aéreas.

Além de garantir um show impressionante, o evento reforçou o protagonismo da China na indústria global de drones, setor no qual o país domina mais de dois terços da produção mundial.

O recorde evidencia a capacidade chinesa de unir engenharia avançada, automação e estética em projetos de grande escala — consolidando sua liderança tecnológica e seu poder de inovação.

O espetáculo também despertou discussões ao redor do mundo sobre possíveis aplicações militares dessa tecnologia. Especialistas em defesa apontaram que a coordenação precisa de milhares de drones pode influenciar futuras estratégias tanto civis quanto bélicas, dando ao evento uma camada adicional de relevância global.

O resultado foi um marco histórico: um show que iluminou os céus, encantou espectadores e mostrou até onde a tecnologia chinesa pode chegar.

