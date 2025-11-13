Cidade brasileira onde só tem mansões chama atenção pelo número de bilionários e um dos metros quadrados mais valorizados do país

Uma cidade surpreende no mapa imobiliário onde poucos entram e muitos olham terrenos caros e casas enormes

Magno Oliver - 13 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Angelo Pedron Piovezan)

Um vídeo que bombou no Instagram mostrou que no interior de Mato Grosso, a cidade de Primavera do Leste inaugura um perfil quase exclusivo: avenidas e loteamentos com casas de alto padrão.

As imagens exibem condomínios que se assemelham ao que se encontra em regiões privilegiadas do Brasil, e um mercado imobiliário que já registra valores de metro quadrado bem acima da média regional.

A valorização do m² em Primavera do Leste já é destaque: empreendimentos de alto luxo são ofertados com preços que “parecem” de capitais. Um levantamento apontou metro quadrado em cerca de R$ 14 mil para casas de alto padrão na cidade, número que não costuma aparecer com frequência fora dos grandes centros urbanos.

Esse movimento traz consigo a presença de grandes fortunas e de investimentos imobiliários sofisticados, o que reforça a imagem de que a cidade virou alvo de quem busca exclusividade, privacidade e valorização patrimonial.

Além do alto valor por metro quadrado, o vídeo mostra que as mansões por lá são caracterizadas por loteamentos amplos, casas de luxo, poucas construções comuns e um ambiente quase “alto padrão integral”.

Nesta conjuntura, Primavera do Leste assume papel de “cidade-refúgio” onde o luxo se mistura ao campo e à terra fértil de Mato Grosso.

Confira mais detalhes:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larah Bräunig Vieira | Circense🎪✨ (@larahdocirco)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!