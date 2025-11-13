Cidade brasileira se torna a primeira do mundo reconhecida por atingir o mais alto nível de sustentabilidade e qualidade de vida

Município recebeu certificação internacional inédita e agora é considerado referência global em qualidade de vida

Gabriel Yuri Souto - 13 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/ Prefeitura de São José dos Campos)

Nem sempre uma cidade consegue equilibrar desenvolvimento urbano, tecnologia, natureza preservada e qualidade de vida para seus moradores. Muitas até tentam, mas poucas conseguem resultados que realmente se destacam no cenário internacional.

Por isso, quando uma cidade brasileira conquistou uma certificação inédita no mundo, o reconhecimento virou notícia e colocou o país em posição de destaque.

Trata-se de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que foi oficialmente reconhecida como a primeira cidade do planeta a receber a certificação ABNT NBR ISO 37125 no nível platina, o mais alto padrão existente na avaliação global de sustentabilidade, governança e bem-estar da população.

A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, conforme documento divulgado recentemente.

O que significa essa certificação?

A certificação ABNT NBR ISO 37125 não é apenas um título. É um conjunto rigoroso de 133 indicadores que avaliam pontos como meio ambiente, acesso a serviços, mobilidade, governança, transparência, gestão de resíduos e qualidade de vida.

É um padrão internacional utilizado como referência para medir o desempenho de cidades inteligentes e sustentáveis.

O selo só é entregue a municípios com resultados comprovados, analisados por auditorias técnicas independentes. Por isso, nenhuma cidade no mundo havia atingido esse nível até agora.

Por que São José dos Campos conseguiu o reconhecimento?

A cidade passou por uma evolução real e mensurável nos últimos anos, com investimentos em tecnologia, meio ambiente e gestão pública baseada em dados. Entre as ações que mais pesaram no resultado estão:

• monitoramento da qualidade do ar em tempo real

• certificação internacional do patrimônio arbóreo

• preservação de nascentes e espécies nativas

• programa de Educação Ambiental nas escolas públicas

• coleta seletiva eficiente e dezenas de pontos de entrega voluntária

• expansão da malha cicloviária

• criação de hortas comunitárias

• políticas de mobilidade e redução de emissões

• programa “Cidade Carbono Neutro”, com meta de neutralização até 2030.

Além disso, o município já possuía as certificações ISO 37120, ISO 37122 e ISO 37123, todas mantidas no nível platina após auditorias recentes — um feito raríssimo para qualquer cidade.

Cidade exemplo no Brasil e no exterior

A conquista coloca São José dos Campos em posição de liderança mundial. O município agora integra um seleto grupo que apresenta seus resultados em fóruns globais como a COP 30, com foco em soluções urbanas modernas, baixo impacto ambiental e políticas baseadas em evidências.

Para especialistas, esse marco mostra que é possível construir cidades inteligentes sem deixar de lado a inclusão social e a preservação ambiental, criando ambientes mais saudáveis e equilibrados para quem vive neles.

Inspirando outras cidades brasileiras

A tendência é que o reconhecimento impulsione outros municípios a adotarem práticas similares, já que a certificação estabelece um parâmetro claro de boas práticas.

A própria ABNT destacou que o caso de São José dos Campos “comprova que políticas públicas estruturadas com dados reais podem gerar impacto ambiental e social significativo”.

Com resultados sólidos, a cidade se consolida como um modelo de inovação urbana e sustentabilidade — e mostra que, mesmo diante dos desafios nacionais, é possível entregar qualidade de vida em alto nível.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!