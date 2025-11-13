Dupla é presa em Anápolis após ameaçar “tomar café com a esposa” de vítima durante cobrança de dívida

Suspeitos foram encaminhados para delegacia do município e Polícia Civil deve dar continuidade às investigações

Da Redação - 13 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de viatura da Polícia Militar (PM) (Foto: Reprodução)

Dois homens foram detidos nesta quinta-feira (13) suspeitos de praticar extorsão e ameaça contra um morador da cidade de Goianápolis.

A ação aconteceu após a vítima relatar que vinha sendo intimidada por dupla que cobrava uma suposta dívida de forma violenta.

Segundo a corporação, os suspeitos saiam de carro de Anápolis até a cidade vizinha, onde teriam feito ameaças diretas ao morador.

Em depoimento, o homem contou que os suspeitos chegaram a afirmar que “iriam tomar café com sua esposa”, como forma de intimidação para forçar o pagamento.

Diante das informações, uma equipe de militares foi acionada para localizar os suspeitos. Dessa forma, o automóvel indicado foi localizado no Jardim Goiano, em Anápolis.

Na abordagem, estavam dois homens e uma mulher. O condutor confessou à polícia que havia ido a Goianápolis para cobrar uma dívida relacionada à agiotagem, alegando que pagava diariamente R$ 100 a um comparsa para ajudá-lo nas cobranças. A passageira afirmou não saber do motivo da viagem, dizendo apenas que acompanhava o motorista.

Os três ocupantes foram conduzidos à delegacia da cidade, junto com o veículo e os objetos apreendidos — entre eles, R$ 500 em espécie e cheques encontrados na carteira de um dos suspeitos.

As investigações continuam para apurar a extensão das atividades do grupo e possíveis outras vítimas da prática de agiotagem na região.

