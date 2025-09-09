Funcionária desviou cerca de R$ 1 milhão de empresa em Goianápolis para família e amigos, diz Polícia Civil

Além disso, foram realizados bloqueios em contas bancárias, além do sequestro de um apartamento e apreensões de veículos

Funcionária segue presa preventivamente. (Foto: Divulgação/PC)

O Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Anápolis deu mais detalhes a respeito da Operação Clã Financeiro, deflagrada nesta terça-feira (09), que culminou na prisão de uma funcionária de uma empresa de Goianápolis. A Polícia Civil (PC) acredita que ela tenha alterado dados de contratos para fazer com que a companhia enviasse dinheiro de fornecedores para amigos e parentes.

O pontapé inicial das investigações foi a denúncia de uma empresa sediada em Goianápolis, que percebeu que uma funcionária tinha causado um prejuízo de quase R$ 1 milhão aos cofres do estabelecimento.

Assim, a PC deu início aos trabalhos e apurou que a empregada, se aproveitando do acesso ao sistema, alterava os dados de pagamentos aos fornecedores, colocando chaves pix de parentes e amigos.

A funcionária foi presa temporariamente durante a operação. Buscas e apreensões domiciliares ocorreram na casa de todos os beneficiados indevidamente.

“Foram realizados também bloqueios em contas bancárias, sequestro de um apartamento e apreensões de veículos, quebra de sigilo telefônico bancário e fiscal, tudo isso no intuito de alimentar a investigação, para que possamos colocar todos os investigados à disposição da Justiça”, afirmou o delegado responsável, Leonilson de Sousa.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

