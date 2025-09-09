Funcionária desviou cerca de R$ 1 milhão de empresa em Goianápolis para família e amigos, diz Polícia Civil

Além disso, foram realizados bloqueios em contas bancárias, além do sequestro de um apartamento e apreensões de veículos

Davi Galvão - 09 de setembro de 2025

Funcionária segue presa preventivamente. (Foto: Divulgação/PC)

O Grupo Especial de Investigação Criminal (Geic) de Anápolis deu mais detalhes a respeito da Operação Clã Financeiro, deflagrada nesta terça-feira (09), que culminou na prisão de uma funcionária de uma empresa de Goianápolis. A Polícia Civil (PC) acredita que ela tenha alterado dados de contratos para fazer com que a companhia enviasse dinheiro de fornecedores para amigos e parentes.

O pontapé inicial das investigações foi a denúncia de uma empresa sediada em Goianápolis, que percebeu que uma funcionária tinha causado um prejuízo de quase R$ 1 milhão aos cofres do estabelecimento.

Assim, a PC deu início aos trabalhos e apurou que a empregada, se aproveitando do acesso ao sistema, alterava os dados de pagamentos aos fornecedores, colocando chaves pix de parentes e amigos.

A funcionária foi presa temporariamente durante a operação. Buscas e apreensões domiciliares ocorreram na casa de todos os beneficiados indevidamente.

“Foram realizados também bloqueios em contas bancárias, sequestro de um apartamento e apreensões de veículos, quebra de sigilo telefônico bancário e fiscal, tudo isso no intuito de alimentar a investigação, para que possamos colocar todos os investigados à disposição da Justiça”, afirmou o delegado responsável, Leonilson de Sousa.

