Kanye West pode ser preso em flagrante por apologia ao nazismo em show no Brasil

Documento determina ainda que o Comando de Policiamento de Choque mantenha policiais de prontidão durante a apresentação

Folhapress - 13 de novembro de 2025

Kanye West durante premiação dos Grammys. (Foto: Captura de Tela/Youtube)

ANA CLARA COTTECCO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O rapper Kanye West, que já teve o show previsto para o Autódromo de Interlagos vetado pelo prefeito Ricardo Nunes, pode ser preso durante sua passagem pelo Brasil. Agora respondendo pelo nome de Ye, ele passou a ser alvo de um inquérito civil do Ministério Público de São Paulo por apologia ao nazismo na música “Heil Hitler” e outras declarações antissemitas anteriormente.

O procedimento instaurado pela Promotoria de Justiça de Direitos Humanos prevê que o artista poderá ser preso em flagrante se fizer qualquer manifestação pró-nazismo durante o show marcado para 29 de novembro em São Paulo.

No inquérito, MP afirma que a função da investigação é “não permitir que o cantor Kanye West, cujo nome artístico é Ye, no recinto do Autódromo de Interlagos ou qualquer outro lugar no território brasileiro promova, cante, divulgue ao público música intitulada Heil Hitler” ou qualquer outra canção que faça alusão ao nazismo, além de proibir o uso de camisetas com suástica ou outros símbolos nazistas voltados ao público, em redes sociais ou qualquer veículo de comunicação.

O documento determina ainda que o Comando de Policiamento de Choque mantenha policiais de prontidão durante a apresentação, com orientação específica para prender o rapper em flagrante, e que a prisão se estenda aos produtores do show caso haja “qualquer apologia ao nazismo” no palco. O processo aponta também que a antiga conta do artista no Twitter foi suspensa após “alta disseminação do discurso neonazista” e fala em “centenas de manifestações abertas em redes sociais e em entrevistas” com incitação à violência e à perseguição contra judeus.

Os produtores do show no Brasil também entram na mira. Segundo o inquérito, o empresário Guilherme Cavalcante e o agente Jean Fabrício Ramos (conhecido como Fabulouz Fabz) são considerados coautores em potencial e “responsáveis pelo repertório e atitudes do artista durante o show que estão promovendo e agenciando”. Caso as recomendações do MP sejam descumpridas, a portaria prevê prisão em flagrante não apenas para o cantor, mas também para os organizadores, com base na responsabilidade prevista no Código Penal.

A Prefeitura de São Paulo, que já havia vetado o uso do Autódromo de Interlagos pelo artista. Na segunda-feira (10), o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes afirmou que “Em equipamento da prefeitura, ninguém que faça apologia do nazismo vai tocar ou cantar”.