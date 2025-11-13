Melhor aeroporto do mundo em 2025 custou mais de R$ 9 bilhões, é maior que várias cidades e ainda tem uma cachoeira gigante dentro

O Jewel Changi, em Cingapura, virou atração turística por reunir centenas de lojas, jardins, espaços de descanso e a maior cachoeira indoor do planeta

Gabriel Yuri Souto - 13 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Poucos aeroportos no mundo conseguem transformar uma escala cansativa em um passeio inesquecível. A maioria das pessoas quer apenas embarcar rápido.

Porém, existe um lugar onde o tempo passa devagar, a estrutura impressiona e a sensação é de estar em um parque futurista. Esse lugar é o Aeroporto Changi, em Cingapura, eleito o melhor do mundo em 2025.

Por que ele é tão famoso

O Changi não é apenas um terminal. Ele funciona como um complexo urbano, com experiências que fazem o passageiro esquecer que está viajando.

O destaque é o Jewel, a expansão monumental inaugurada em 2019 e construída por cerca de US$ 1,8 bilhão, o equivalente a R$ 9 bilhões.

O espaço ocupa mais de 135 mil metros quadrados, área maior que muitos municípios brasileiros, e recebe visitantes que vão até lá sem ter voo marcado.

Eles querem apenas conhecer o prédio futurista de vidro, os jardins internos e a atração mais fotografada de Cingapura.

A famosa cachoeira de 40 metros

No centro do edifício está a Rain Vortex, a maior cachoeira coberta do mundo. A água despenca por cerca de 40 metros, criando um espetáculo que muda de cor à noite e atrai turistas de vários países.

Ao redor dela existe uma verdadeira floresta indoor com mais de 2.000 árvores e 100 mil plantas, formando um ambiente que lembra um parque natural.

Lojas, lazer e descanso

O Jewel Changi abriga mais de 280 lojas e restaurantes, incluindo grifes famosas, redes de tecnologia e marcas de luxo. Há áreas de descanso gratuitas, cadeiras reclináveis, jardins silenciosos e mirantes com vista panorâmica para quem quer relaxar entre um voo e outro.

O aeroporto ainda oferece cinema, hotel, trilhas suspensas, playgrounds gigantes e passarelas de vidro que atraem famílias e amantes de experiências diferentes.

Por que ele foi eleito o melhor do mundo

O ranking foi divulgado pela Skytrax, principal consultoria mundial de aviação, que avalia limpeza, conforto, segurança, serviços e facilidade de circulação.

Em 2025, o Changi voltou ao topo da lista depois de disputar a liderança com aeroportos do Catar e do Japão.

Segundo os avaliadores, nenhum outro aeroporto oferece uma combinação tão completa de eficiência, entretenimento, beleza e qualidade de serviço.

Um aeroporto que virou destino turístico

O Changi recebe mais de 68 milhões de passageiros por ano e ainda atrai moradores locais. Muitas pessoas vão apenas para visitar a cachoeira, fazer compras ou aproveitar as atrações.

Para quem está viajando, uma escala ali vale ouro. Para quem não está, vale um passeio.

No fim das contas, o aeroporto mostra que viajar pode começar antes do embarque.

No Changi, o terminal virou atração principal. E é por isso que ele continua sendo o queridinho do mundo.

