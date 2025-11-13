Motorista de app é preso após fazer jovem viver momentos de terror em Aparecida de Goiânia

Vítima afirmou que estava voltando de bar com suspeito, com quem vinha conversando há cerca de um mês

Da Redação - 13 de novembro de 2025

Câmera registrou momento em que jovem entrou no carro do suspeito. (Foto: Divulgação/PMGO)

Um motorista de aplicativo, de 30 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (12), suspeito de obrigar uma jovem de 18 anos a praticar ato sexual com ele, em Aparecida de Goiânia.

De acordo com o relato da jovem, o abuso aconteceu por volta das 4h do mesmo dia, após os dois voltarem juntos de um bar na capital.

A vítima contou que viveu momentos de pânico ao ser impedida de descer do carro e obrigada a permanecer no veículo, enquanto o motorista circulava pelo bairro onde ela mora.

Com medo de ser agredida, a jovem relatou que foi forçada a realizar sexo oral no suspeito.

Ela afirmou ainda que, antes do encontro, vinha conversando com o homem há cerca de 30 dias. Durante esse período, ele costumava responder e comentar suas fotos.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o motorista buscou a jovem na porta de casa, por volta das 23h44 de terça-feira (11), horas antes do abuso.

Após a denúncia, o suspeito foi levado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. O caso agora deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).

