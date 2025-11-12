Jovem recebe CPE com tiros e acaba morto durante confronto em Aparecida de Goiânia
Suspeito tinha passagens por crimes como tráfico de drogas e roubo
Um jovem, de 26 anos, morreu durante um confronto com o Comando de Policiamento Especializado (CPE), em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta quarta-feira (12).
As equipes foram acionadas por conta de uma denúncia sobre indivíduos que estavam discutindo e em posse de armas de fogo, no Bairro Jardim Riviera.
Porém, ao chegarem no local, os policiais encontraram o portão da casa do suspeito entreaberto. Durante o adentramento, os militares relataram terem visto um indivíduo, mas ao tentarem conversar com ele, foram recebidos com disparos.
Assim, foi feito o revide pela equipe da CPE, com o suspeito sendo atingido e posteriormente desarmado, ao mesmo tempo em que o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado.
A equipe médica constatou o óbito do jovem ainda no local.
Ao revistarem a residência, os militares encontraram uma motocicleta com registro de furto e roubo.
Ainda segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito tinha passagens por crimes como tráfico de drogas e roubo.
