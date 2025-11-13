Nova tendência está tomando conta dos banheiros brasileiros e permite controlar melhor a temperatura do banho

Tecnologia que antes era vista como luxo agora se populariza e promete banhos mais confortáveis, econômicos e precisos

Isabella Valverde - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Uma nova tendência vem ganhando espaço nos banheiros brasileiros e promete mudar de vez a experiência do banho: os misturadores monocomando e os sistemas de controle digital de temperatura.

O que antes era comum apenas em hotéis e apartamentos de alto padrão agora começa a aparecer em casas e residências de todo o país, oferecendo mais conforto, precisão e praticidade na hora de ajustar a água.

Com esse tipo de equipamento, o usuário controla a temperatura com muito mais exatidão, evitando os tradicionais “choques térmicos” entre água fria e quente.

O sistema permite regular o nível ideal com apenas um movimento — ou até por meio de painéis digitais que mostram a temperatura em tempo real. Em muitos modelos, é possível manter um padrão para que o banho comece exatamente na temperatura desejada.

A popularização dessa tendência tem explicação simples: além do conforto, ela ajuda a economizar água e energia.

Ao alcançar a temperatura ideal mais rápido, o desperdício diminui, o que se tornou um atrativo importante em tempos de contas mais altas e maior consciência ambiental.

Fabricantes também ampliaram a oferta de modelos acessíveis, facilitando a instalação tanto em sistemas elétricos quanto a gás.

Outra vantagem é o design. Os misturadores modernos adotam linhas minimalistas, cromadas ou pretas, se integrando a banheiros contemporâneos e valorizando visualmente o ambiente.

Com isso, a tendência não só melhora o banho, mas também se torna parte da decoração.

A verdade é que esse novo padrão de conforto já caiu no gosto dos brasileiros. Com mais casas aderindo aos sistemas de controle preciso, o banho do futuro — mais seguro, eficiente e personalizado — já começou a se tornar realidade nos lares do país.

