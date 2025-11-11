Saiba qual é a temperatura ideal para manter o conforto sem aumentar a conta de energia

O que para algumas pessoas parece apenas questão de preferência pode impactar diretamente o bolso no fim do mês

Magno Oliver - 11 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/VRL Tecnologia)

Manter o ar-condicionado ligado durante os dias quentes é um alívio, mas também um desafio que pesa muito para o bolso.

A busca pelo equilíbrio entre conforto térmico e economia de energia é cada vez mais comum nos lares brasileiros, especialmente em tempos de tarifas altas e calor recorde.

Técnicos e especialistas em eficiência energética pontuam que a escolha da temperatura faz toda a diferença no consumo mensal.

Os técnicos em refrigeração explicam que a recomendação ideal é manter o termostato entre 23 °C e 25 °C, faixa considerada o ponto perfeito entre conforto e eficiência.

Abaixo disso, o equipamento precisa trabalhar mais para resfriar o ambiente, o que aumenta significativamente o gasto de energia. Acima dessa faixa, o conforto térmico tende a diminuir, especialmente em regiões muito quentes.

De acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), cada grau a menos na configuração do ar-condicionado pode elevar o consumo em até 7%.

Isso significa que, ao ajustar de 22 °C para 24 °C, por exemplo, o usuário já garante uma economia perceptível ao final do mês, sem comprometer o bem-estar.

Outro ponto importante é a manutenção do aparelho. Filtros sujos e componentes desgastados fazem o sistema consumir mais energia para atingir a temperatura desejada.

Limpezas periódicas e verificação das saídas de ar ajudam a manter o desempenho e reduzem o esforço do compressor, principal responsável pelo alto consumo elétrico.

