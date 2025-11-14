Homem saca R$ 500 mil em espécie de banco de Anápolis e dinheiro é apreendido pela PF após abordagem da CPE

Militares sabiam que o suspeito responde por crimes de lavagem de dinheiro e fraude em licitações em Manaus

Danilo Boaventura - 14 de novembro de 2025

Homem sacou R$ 500 mil em espécie em banco de Anápolis, mas dinheiro foi apreendido. (Foto: Reprodução)

Um saque de R$ 500 mil realizado por um correntista em uma agência bancária do bairro Jundiaí, na região Central de Anápolis, chamou atenção na tarde desta sexta-feira (14) e gerou denúncia à Companhia de Policiamento Especializado (CPE).

O Portal 6 apurou que o acionamento da tropa de elite local ocorreu após os militares confirmarem que o “homem da mochila recheada” também é investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro e fraude em licitações.

A abordagem aconteceu na Avenida Juscelino Kubitschek, próximo a uma grande loja de departamentos, onde a equipe da CPE localizou o veículo Fiat Fastback cinza, com placa de Minas Gerais, que estaria sendo utilizado pelo suspeito e um motorista.

Durante a abordagem, o dinheiro foi encontrado em uma mochila no assoalho do carro, do lado do passageiro.

Questionado, o suspeito apresentou o comprovante do saque e alegou que o valor seria destinado ao pagamento de fornecedores no Distrito Federal (DF).

Diante da estranheza e da investigação federal em andamento, os dois ocupantes do veículo, o dinheiro e o carro foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal — que fica no mesmo bairro.

O motorista do veículo alegou que foi contratado apenas para transportar o passageiro até o Aeroporto de Brasília.

Após prestarem depoimentos, a dupla foi liberada juntamente com o carro. Mas a mochila e o dinheiro não.

