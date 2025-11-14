Índios revelam o segredo antigo usado para deixar o cabelo pretinho sem química

Um vídeo com esse segredo viralizou nas redes sociais e deixou muitos internautas impressionados com a dica

Isabella Valverde - 14 de novembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Você já parou para pensar o que os índios fazem para manter o cabelo sempre pretinho? Acredite, eles não usam nenhum tipo de química e o mistério foi revelado.

Um vídeo com esse segredo viralizou nas redes sociais e deixou muitos internautas impressionados com a dica.

O conteúdo foi publicado no Instagram por Kállisson, do povo Wapichana, e já acumula mais de 72 mil curtidas e 2 mil comentários.

O segredo? Para manter os cabelos sempre pretinhos, os índios utilizam jenipapo, que funciona como uma tinta natural e, claro, bem mais saudável para os fios.

Segundo Kállisson, para deixar o cabelo bem pretinho, é necessário tirar o líquido do fruto da árvore Genipa, pegar esse líquido e utilizar para pintar os fios.

Feito isso, basta deixar secar no cabelo por no máximo cinco horas, para garantir um melhor efeito.

O índio mostra no vídeo que os fios ficam hidratados e brilhantes, sem precisar gastar horas em um salão de beleza.

Confira o vídeo com o segredo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kállisson_Wapichana (@kallisson_wapichana)

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!