Nada de cachorro: menina de 5 anos viraliza ao brincar com sapos em Goiás

Filmagens acumulam mais de 2 milhões de visualizações no Instagram

Gabriella Pinheiro - 14 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Nem gato, cachorro ou hamster. Na realidade, os pets que conquistaram o coração da goiana Luiza, de apenas 05 anos, são os sapos. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, a pequena viralizou ao mostrar coragem e naturalidade ao brincar com o animal excêntrico.

Em algumas das gravações, registradas em uma chácara em Mineiros, no Sudoeste do estado, onde a família costuma passar o dia, a menina chega a aparecer com vários sapos ao mesmo tempo. Para se ter uma ideia, as filmagens acumulam mais de 2 milhões de visualizações no Instagram.

Ao G1, a mãe da criança, Karolyne Almeida, de 37 anos, afirma que o hábito de brincar com os sapos não vem de agora e já a acompanha desde muito pequena. A irmã mais velha dela, de 13 anos, também costumava fazer o mesmo.

“Meus filhos todos crescem lidando com animais. Como eu sou veterinária, eu estimulo. E eles têm muita aptidão porque eu ensino desde bebê”, diz a mãe.

De acordo com ela, a filha costuma dar nome aos sapos, alternando entre Godofredo e Frederico.

Além deles, ela também já se divertiu com outros bichos, como filhote de jaguatirica, arara, coruja, gavião e até cobra — tudo sob supervisão da mãe.

Karolyne ressalta que os sapos são do gênero Rhinella e são inofensivos para os seres humanos. No entanto, é necessário ter cuidado com a higiene após o contato, já que eles podem carregar a bactéria salmonela, comum em répteis.

“Então, tem que ter cuidado com a higiene pessoal. As pessoas, às vezes, fazem um terror que não é necessário. Basta lavar as mãos. A Luiza é muito bem instruída sobre isso”, destaca.

Veja o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karolyne Almeida Souza (@karolhelpvet)



