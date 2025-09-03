Gusttavo Lima chama atenção ao revelar conselho curioso de Leonardo: “a gente fala a mesma língua”

Embaixador revelou que ambos mantêm uma forte amizade e que se falam frequentemente

Gabriella Pinheiro - 03 de setembro de 2025

Leonardo e Gusttavo Lima. (Foto: Reprodução/ Redes sociais)

Mesmo com 27 anos de diferença, os cantores Gusttavo Lima e Leonardo mantêm uma forte amizade, refletida em momentos como pescarias, jogos de truco e na paixão pela vida no interior. Mas um conselho inusitado dado pelo pai de Zé Felipe surpreendeu o Embaixador.

Em entrevista ao canal de André Piunti no YouTube, Gusttavo descreveu o marido de Poliana Rocha como um irmão mais velho e destacou algumas semelhanças entre os dois.

“A gente fala a mesma língua. Somos seres interioranos, bem simples. Leonardo é um cara que não esquece de onde veio, assim como eu. O que nos traz felicidade são as coisas da antiga: jogar um truco, beber uma cachacinha, fazer uma pescaria. Essa conexão que temos com o interior e de também não ter papas na língua (risos). Sem falar que ele é um cara que se preocupa com você. Toda semana ele me manda mensagem”, disse o Embaixador.

Ainda, durante o bate-papo, o sertanejo relembrou um conselho um tanto incomum, dado pelo mais velho logo no início da amizade.

“Sua barriga é um brejo e nossa vida é engolir sapos. Não se esqueça disso”, teria dito Leonardo.

