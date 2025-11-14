Trio invade casa, executa jovem e foge deixando carro carbonizado, no interior de Goiás

Polícia Civil (PC) deve assumir as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio

Da Redação Da Redação -
Trio invade casa, executa jovem e foge deixando carro carbonizado, no interior de Goiás
Trio teria arrombado residência para cometer crime e depois carbonizado carro utilizado para fuga. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros dentro da própria residência, na madrugada desta sexta-feira (14), em Indiara, cidade no Sul de Goiás.

Conforme o relato de uma testemunha, três homens invadiram o imóvel, localizado no Setor Bela Vista, enquanto a vítima e a esposa dormiam na sala.

O grupo teria arrombado o portão e, em seguida, a porta da sala. A vítima tentou fugir pela porta da frente, mas foi atingida por vários disparos ainda dentro da casa.

Leia também

Mesmo ferido, conseguiu correr até um lote baldio ao lado, onde caiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico plantonista constatou que o homem já não apresentava sinais vitais.

Testemunhas informaram aos policiais que os suspeitos fugiram em um Fiat Uno cinza. Pouco tempo depois, a equipe recebeu a informação de que um veículo com as mesmas características estava em chamas próximo ao Recanto das Araras, no Setor Vale do Sol.

A Polícia Civil (PC) deve assumir as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade

+ Notícias