Trio invade casa, executa jovem e foge deixando carro carbonizado, no interior de Goiás

Polícia Civil (PC) deve assumir as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio

Da Redação - 14 de novembro de 2025

Trio teria arrombado residência para cometer crime e depois carbonizado carro utilizado para fuga. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 22 anos, foi morto a tiros dentro da própria residência, na madrugada desta sexta-feira (14), em Indiara, cidade no Sul de Goiás.

Conforme o relato de uma testemunha, três homens invadiram o imóvel, localizado no Setor Bela Vista, enquanto a vítima e a esposa dormiam na sala.

O grupo teria arrombado o portão e, em seguida, a porta da sala. A vítima tentou fugir pela porta da frente, mas foi atingida por vários disparos ainda dentro da casa.

Mesmo ferido, conseguiu correr até um lote baldio ao lado, onde caiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e o médico plantonista constatou que o homem já não apresentava sinais vitais.

Testemunhas informaram aos policiais que os suspeitos fugiram em um Fiat Uno cinza. Pouco tempo depois, a equipe recebeu a informação de que um veículo com as mesmas características estava em chamas próximo ao Recanto das Araras, no Setor Vale do Sol.

A Polícia Civil (PC) deve assumir as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do homicídio.

