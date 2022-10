Um homem, que não teve a idade revelada, está sendo procurado pela polícia por suspeita de ter matado o colega de trabalho, na zona rural de Indiara, município localizado na região Central de Goiás.

O Portal 6 apurou que por volta de 21h30, o chefe dos envolvidos havia recebido uma ligação avisando que dois funcionários estariam discutindo e um deles teria desferido uma facada no outro.

O homem então acionou a Polícia Militar (PM) e informou que, logo após o crime, o suspeito teria deixado o local da briga rumo a um destino ainda desconhecido.

Os policiais realizaram uma busca pelas proximidades, no entanto, não obtiveram êxito em localizar o possível autor do homicídio.

A vítima foi encontrada próximo à sede do local já aparentemente sem vida, enquanto a faca utilizada no crime foi vista fincada em uma árvore.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas pôde apenas constatar o óbito do homem de 43 anos.

A Polícia Judiciária foi então informada do ocorrido para que pudesse encaminhar o Instituto Médico Legal (IML) para o recolhimento do corpo e para uma posterior perícia na cena do crime.