Homem morre após ato sexual com garota de programa em motel de Aparecida de Goiânia

Vítima perdeu a consciência logo após e não respondeu às tentativas de reanimação feitas pelo Corpo de Bombeiros

Da Redação - 15 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução)

Um homem de 47 anos morreu na tarde deste sábado (15) enquanto estava em um motel na Vila Nossa Senhora de Lourdes, em Aparecida de Goiânia.

Ele estava acompanhado de uma garota de programa, contratada pouco antes no ponto de prostituição localizado em frente ao estabelecimento, segundo a Polícia Militar (PM).

A profissional relatou aos policiais que o homem perdeu a consciência logo após o ato sexual e caiu no chão. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito.

O ambiente foi isolado e a Polícia Civil (PC) determinou que o carro e os pertences da vítima fossem recolhidos.

Mais de R$ 4.500 em dinheiro — parte dentro do veículo e parte no bolso da bermuda do homem — foram localizados.

Como os levantamentos iniciais apontam para uma morte aparentemente não criminosa, não houve necessidade de perícia de local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo e a identificação formal da vítima.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.