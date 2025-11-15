Restaurante subterrâneo encanta visitantes ao funcionar dentro de uma caverna de ametista no sul do Brasil

Um local romântico, e literalmente brilhante, que fica a 70 metros sob o solo

Gabriel Yuri Souto - 15 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Em Ametista do Sul (RS), cidade conhecida como “capital mundial da ametista”, a experiência de comer vai muito além de um prato apetitoso: no Belvedere Mina, o restaurante se encontra em uma galeria subterrânea de uma mina desativada, com ares de aventura e charme mineral.

É o primeiro restaurante temático construído entre ametistas naturais — pedras preciosas que brilham sob a luz tênue e que servem como base decorativa para cada mesa de vidro.

Descoberto por muitos turistas na rota das pedras, o complexo surpreende não só pela estrutura curiosa, mas pela temperatura constante entre 18 °C e 20 °C no salão subterrâneo, criando uma atmosfera fresca e acolhedora, segundo o site oficial.

A sensação é de fazer parte de uma expedição, onde o exterior da mina conta uma história de extração de ametistas, enquanto por dentro os visitantes saboreiam uma gastronomia que mistura rústico e sofisticado.

O que esperar na mesa?

No Belvedere Mina, não se come qualquer coisa, mas também não é um menu luxuosíssimo demais para o ambiente. Segundo o site do restaurante, são servidas três refeições diárias: café da manhã, almoço e jantar.

O almoço acontece das 11h às 14h, em formato buffet livre durante a semana e com opções à la carte em alguns dias; já o jantar, das 19h às 22h, pode incluir uma sequência especial de fondue, especialmente nos finais de semana.

As mesas são um verdadeiro espetáculo: as bases são feitas de ametista in natura, iluminadas por luz suave que realça os cristais. Visitantes relatam que o visual é ao mesmo tempo rústico e sofisticado, com mesas de vidro sobre rochas roxas e decorado com formações naturais.

Esse cenário não é apenas decorativo — ele evidencia a importância da pedra para a identidade da cidade e do empreendimento.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Complexo Belvedere Mina (@belvederemina)

O restaurante é apenas parte de um atrativo turístico maior. No Complexo Belvedere Mina, é possível visitar galerias da mina, acompanhar demonstrações de mineração com guias garimpeiros reais e até presenciar uma detonação controlada de rochas para entender como as ametistas são extraídas.

Além da gastronomia, o complexo oferece ainda piscina subterrânea aquecida, museu de pedras gigantes, adega e café subterrâneo, todos inseridos no mesmo ambiente de pedra.

Para visitantes, a entrada para conhecer a mina custa em torno de R$ 20, de acordo com a Secretaria de Turismo de Ametista do Sul.

Se você busca um destino turístico diferente, com aventura, história e beleza natural, o Restaurante Subterrâneo do Belvedere Mina é uma joia — literalmente — para explorar.

Ali, o ato de sentar para comer se transforma em uma imersão no universo rochoso da ametista, com sabor, brilho e profundidade.

