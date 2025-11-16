Capital brasileira vai passar por reforma gigantesca e promete visual igual ao da Europa

Transformação de longo prazo para reconfigurar a paisagem urbana da ilha e reforçar sua vocação internacional

Gabriel Yuri Souto - 16 de novembro de 2025

Florianópolis, em Santa Catarina. (Foto: Reprodução)

Se você pensa numa cidade brasileira com “ares de Europa”, talvez imagine bairros de Curitiba, ou até o centro de Porto Alegre. Mas o projeto que está em gestação coloca a capital de Santa Catarina no mapa dos destinos urbanos com ambição europeia: Florianópolis vai passar por uma intervenção urbanística de larga escala, que pretende redesenhar o centro da cidade para os próximos 50 anos.

A iniciativa parte da contratação do escritório dinamarquês Gehl Architects, liderado pelo urbanista Jan Gehl — o mesmo que transformou Copenhague em referência global de cidade para pessoas. Em Florianópolis, a ideia é aplicar a experiência internacional à área que vai do Morro da Cruz até a Ponte Hercílio Luz (ambos na região central da ilha) — um recorte estratégico entre história, turismo e mobilidade urbana.

O que está em jogo?

Segundo o anúncio da Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis (CDL) e da Associação Empresarial de Florianópolis (ACIF), as entidades privadas estão assumindo a iniciativa de custear o estudo internacional, junto à Prefeitura, para desenhar esse “masterplan”.

O plano inicial tem prazo de seis meses para estudo, entregando diretrizes de curto, médio e longo prazo, e visa projetar – como dizem os idealizadores – a “Florianópolis para as pessoas”.

Na prática, o projeto guiará as intervenções em mobilidade, espaços públicos, design urbano e turismo. Já foi listado publicamente que os cinco princípios do trabalho são mobilidade sustentável; espaço público e resiliência climática; bairros completos e inclusivos; design para crianças; turismo sazonal.

Por que “Europa brasileira”?

A adoção de conceitos urbanos que lembram os grandes exemplos europeus é explícita: o grupo de gestores de Florianópolis visitou cidades como Copenhague, Lisboa, Londres e Coimbra para buscar inspiração — e o próprio Gehl é referência nesses contextos.

Estas cidades têm em comum ruas mais humanas, menos dominadas por automóveis, praças vivas e forte foco em pedestres e ciclistas — elementos que o projeto pretende incorporar na capital catarinense.

Desafios e expectativas

Claro que transformar o centro de uma cidade como Florianópolis — historicamente marcada por ocupações irregulares, desafios de mobilidade e pela tensão entre turismo e moradia — não é tarefa trivial.

O centro histórico da cidade já é alvo de debates sobre valorização, abandono e uso público. A execução das propostas dependerá de articulação entre poder público, setor privado e comunidade local para que a “Europa brasileira” não se transforme em gentrificação desenfreada, mas sim em qualidade de vida real para seus moradores.

Florianópolis embarca em uma reforma urbana ambiciosa que chama atenção: não se trata apenas de embelezamento ou obras pontuais, mas de redesenhar o centro da cidade para as próximas cinco décadas.

Com a consultoria do Gehl Architects, a cidade busca incorporar valores de mobilidade, convivência, inclusão e turismo sustentável — e pode sim se tornar, de fato, um exemplar sul-americano de cidade “com cara de Europa”. O primeiro esboço, espera-se, pode surgir já em 2026, com implantação e efetiva transformação ao longo dos anos seguintes.

Para quem vive ou frequenta Florianópolis, o convite é de acompanhar de perto: daqui a algumas décadas, o passeio pelo centro pode se parecer menos com o Brasil atual e mais com a fluidez de uma capital europeia.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!