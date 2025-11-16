GCM de Senador Canedo recupera carro que filho pegou escondido do pai para “passear” com amigo

Veículo, que estava sem a chave, agora está sob os cuidados da Polícia Civil da cidade

Pedro Ribeiro - 16 de novembro de 2025

Viatura GCM Goiânia. (Foto: Reprodução)

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo recuperou, na manhã deste domingo (16), um veículo que havia sido levado sem autorização pelo filho do proprietário, que mora em

Anápolis, e acabou se envolvendo em um acidente durante a madrugada no Jardim das Oliveiras.

O carro foi encontrado abandonado em frente à Escola Municipal de Educação Infantil Batista, após colidir com outro automóvel estacionado.

Segundo a GCM, a equipe foi acionada por volta das 8h30 para acompanhar a ocorrência.

No local, o dono do veículo atingido relatou que, por volta das 5h30, um Gol ocupado por dois homens bateu em seu Voyage, que estava parado.

Após a colisão, os ocupantes do Gol desceram, afirmaram que buscariam os documentos para acionar a polícia, mas não retornaram.

O veículo estava destrancado e com o volante danificado, indicando possível tentativa de ligação direta.

Dentro do automóvel, os agentes encontraram dois celulares no porta-luvas.

Durante a verificação, a GCM conseguiu identificar o proprietário do Gol, que confirmou ter tido o carro levado sem autorização.

Ele relatou que seu filho havia saído com o veículo na noite anterior para “passear” com um amigo e não deu mais notícias.

Ao que tudo indica, o filho do proprietário e o outro homem passaram o dia anterior utilizando drogas, e que em determinado momento o amigo pediu o carro ao jovem, que entregou as chaves.

Com as informações reunidas, a GCM recolheu o veículo, que agora está apreendido no pátio da Polícia Civil de Senador Canedo, onde permanecerá à disposição das autoridades.

O proprietário e seus filhos foram chamados à delegacia para prestar esclarecimentos, e a ocorrência foi registrada.

