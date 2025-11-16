Jovem é preso em Goiânia após PM descobrir o que ele escondia no quarto do filho de 1 ano e 6 meses

Suspeito é oriundo do Pará e já possui antecedentes criminais

Um pai foi preso após a Polícia Militar (PM) descobrir que ele armazenava cerca de 300 quilos de maconha dentro do quarto do próprio filho, uma criança de apenas 1 ano e 6 meses. A prisão aconteceu no último sábado (15), em Goiânia.

Segundo a corporação, o caso veio à tona após o recebimento de informações sobre um possível esquema de tráfico na região do Setor São Marcos.

Diante da denúncia, os policiais foram até a residência do suspeito e, ao entrarem no local, encontraram diversas caixas de papelão contendo a droga.

Questionado, o homem confessou que recebia R$ 2 mil para guardar e entregar o entorpecente.

Ainda conforme a PM, o suspeito — natural do Pará — já possui antecedentes criminais relacionados à Lei Maria da Penha.

Ele foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes, para que fossem tomadas as devidas medidas legais.

