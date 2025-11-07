Homem com extensa ficha criminal é morto após confrontar Polícia Militar em Inhumas

Suspeito teria disparado contra viatura após desrespeitar ordem de parada

Da Redação - 07 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de agente do Batalhão da Polícia Militar Rural. (Foto: Divulgação)

Um homem morreu na tarde de quinta-feira (06) após entrar em confronto com o Batalhão da Polícia Militar Rural na GO-070, em trecho que passa por Inhumas, cidade da Região Metropolitana de Goiânia.

Segundo a corporação, o caso ocorreu durante um patrulhamento de rotina na zona rural, quando os policiais tentaram abordar uma caminhonete Saveiro preta, que trafegava em alta velocidade e com vidros escurecidos.

O motorista teria ignorado a ordem de parada e continuou a fuga. Pouco depois, freou bruscamente, desceu do veículo e efetuou disparos de arma de fogo contra os militares, que revidaram. O homem foi atingido e caiu ao solo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e confirmou o óbito do agressor.

A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) também compareceram para realizar a perícia e remover o corpo.

Durante a verificação da identidade do suspeito, os policiais constataram que ele possuía uma extensa ficha criminal, com registros por roubo, receptação, tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo, ameaça, desobediência, furtos, estupro de vulnerável (reincidente), entre outros crimes.

No interior do veículo, foram encontrados objetos pessoais e diversos itens, incluindo um botijão de gás vazio, caixa de ferramentas, mala de roupas, produtos de higiene e cartões bancários em nome do suspeito. A arma usada no confronto foi recolhida pela perícia.

O caso agora deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

