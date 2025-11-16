Traças pela casa podem revelar mais do que você imagina, segundo especialistas

Sinais de que há mais por trás daquele armário esquecido e o que fazer para evitar prejuízos

Gabriel Yuri Souto - 16 de novembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Letícia Costa)

Você abriu a porta do armário à noite e notou pequenas bolsinhas ou rasgos em uma peça de roupa querida. Ou encontrou pontinhos escuros no livro que estava guardado há meses.

Mesmo em uma casa limpa e organizada, esses detalhes podem revelar que você não está apenas lidando com um problema de limpeza — pode estar enfrentando uma infestação silenciosa de Traça‑da‑roupa (ou em inglês, clothes moth).

E segundo especialistas, as pistas que esses insetos deixam vão além de peças comidas: indicam falhas mais amplas no ambiente.

Os sinais que a “visita” deixa

As traças que atacam roupas, livros e tecidos preferem materiais ricos em queratina ou celulose (como lã, seda, couro ou papel), conforme relata uma publicação da North Carolina State University: “as larvas alimentam-se principalmente de fibras animais como lã, pele, penas, e ocasionalmente de couro e papel” (ou seja: celulose + queratina).

Além disso, ambientes com umidade elevada, pouca ventilação e pouca luz são o palco preferido para esses visitantes. Espaços como armários, porões ou cômodos mal ventilados concentram as condições ideais para sua proliferação.

Outro ponto: a infestação muitas vezes “entra” na casa via objetos já contaminados — tecidos guardados, caixas de papelão, roupas trazidas de fora. Isso reforça que o problema não é apenas “material”, mas ambiente propício.

O que as traças podem estar indicando e como agir

Presença de infiltrações, mofo ou umidade nos cantos: como os insetos se beneficiam de ambientes úmidos, esse pode ser o alerta.

Falta de circulação de ar ou armários raramente abertos: local parado é ambiente ideal.

Acúmulo prolongado de papel, caixas ou roupas em desuso: esses materiais funcionam como “refúgio” para as larvas.

Dicas práticas para evitar ou controlar a infestação

Aspire regularmente áreas menos acessadas: atrás de móveis, rodapés, guarda-roupas.

Guarde roupas e livros em recipientes hermeticamente fechados, especialmente se forem de tecido natural ou estiverem guardados por meses.

Evite o acúmulo de papel ou caixas de papelão em locais escuros e úmidos — esses funcionam como “berçário” para as traças.

Inspecione novos objetos trazidos de fora (roupas usadas, móveis, caixas) antes de guardá-los; podem já conter ovos ou larvas.

Use métodos naturais de prevenção: óleos essenciais de lavanda ou cravo-da-índia, ou até arroz para absorver umidade, aparecem como estratégias recomendadas por guias de controle de traças.

Ao olhar para o pequeno rasgo na peça ou para uma prateleira abandonada, talvez você não esteja apenas diante de “mais um inseto”. Está diante de um alerta sobre como está organizado o seu espaço, como circula o ar, como guardamos o que parece não ter uso.

Dar atenção aos pequenos sinais pode evitar prejuízos maiores — às suas roupas, livros, móveis — e transformar seu ambiente em lugar menos convidativo para esses invasores silenciosos.

