Vídeo viraliza após mostrar decoração de “tirar o fôlego” do Natal do Bem em Goiânia

Publicação já acumula mais de 398 mil visualizações e arrancou comentários de internautas de todo o país

Gabriella Pinheiro - 16 de novembro de 2025

Vídeo já acumula mais de 300 mil visualizações nas redes sociais (Foto: Reprodução/TikTok)

A magia do Natal não só desembarcou em Goiânia como também chamou atenção em todo o Brasil pela decoração ousada e de “tirar o fôlego” do Natal do Bem, na capital.

Em um vídeo compartilhado no TikTok, a usuária Andrielly Viana (@andrielly.viana7) mostra alguns detalhes da exposição no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

Na gravação, são exibidas diversas estruturas iluminadas, incluindo até mesmo algumas árvores, que têm impressionado quem passa pelas proximidades do local.

Para se ter uma ideia, a filmagem já acumula mais de 398 mil visualizações na plataforma e 79 mil curtidas.

Nos comentários, internautas de diferentes estados demonstraram surpresa com a decoração, enquanto alguns moradores destacaram a beleza dos enfeites.

“Alguém de Goiânia pra amigar?”, questionou uma usuária.

“Amo meu país Goiânia e ele ama o Natal”, disse outra internauta.

Programação

Com entrada gratuita, a programação do Natal do Bem, que ocorre até o dia 04 de janeiro de 2026, inclui 300 apresentações, entre encenações teatrais e músicas clássicas de Natal, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses.

Desta vez, a visitação será aberta de terça-feira a domingo, das 18h às 23h. O complexo natalino abrigará as Vilas do Papai Noel, dos Brinquedos, Gastronômica e Gelada — esta última com neve artificial.

Além disso, haverá um túnel de LED que se unirá às atrações tradicionais, proporcionando uma experiência imersiva aos visitantes.

A edição deste ano apresentará o inédito Apagar das Luzes de Natal. O público também poderá interagir com personagens vivos e aproveitar a distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce.

Veja o vídeo:

IMPRESSIONANTE 🎄 Vídeo viraliza após mostrar decoração de “tirar o fôlego” do Natal do Bem em Goiânia Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/QM8Fs6xpv9 — Portal 6 (@portal6noticias) November 16, 2025

