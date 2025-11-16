Vulcão entra em erupção, e voos são cancelados no Japão

Folhapress - 16 de novembro de 2025

Reprodução/ Kyodo / Japan Today

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Um vulcão entrou em erupção, neste domingo (16), na principal ilha ocidental do Japão, Kyushu. Cinzas e uma coluna de fumaça alcançaram até 4,4 km de altura, o que causou dezenas de cancelamentos de voos.

O vulcão, chamado Sakurajima e localizado na ponta sul de Kyushu, perto da cidade de Kagoshima, entrou em erupção por volta da 1h no horário local (13h de sábado em Brasília), informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA). Houve mais duas erupções por volta das 2h30 e 8h50 locais.

Segundo a agência de notícias Kyodo, esta foi a primeira erupção a atingir 4 km ou mais de altura em quase 13 meses. A mídia local também noticiou o cancelamento de 30 voos que chegariam ou partiriam do aeroporto de Kagoshima devido à queda de cinzas e outros motivos relacionados.

A JMA informou que as cinzas vulcânicas foram lançadas para nordeste após a última erupção e que esperava que caíssem em Kagoshima e na província vizinha de Miyazaki neste domingo.

Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão, e erupções de diferentes níveis ocorrem regularmente. Em 2019, o vulcão lançou cinzas a uma altura de até 5,5 km.