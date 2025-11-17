Abertas inscrições de processo seletivo em Goiás com oportunidades para todos os níveis de ensino

Entre as etapas, estão prova de títulos e avaliação de experiência, ambas em caráter eliminatório e classificatório

Paulo Roberto Belém - 17 de novembro de 2025

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

Acaba de ser iniciadas as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Sanclerlândia, que visa contratar profissionais para atuarem no município do Centro Goiano, pagando remuneração de até R$ 3.650.

As oportunidades contemplam quem possui os níveis fundamental incompleto, médio, magistério e superior de escolaridade.

Assim, as vagas se distribuem, inicialmente, em Auxiliar de Serviços Gerais (20), Monitor de Creche (10), Monitor de Ônibus (10), Professor para Oficina de Artesanato (02) e Professor para Oficina de Capoeira (02) e Professor para Oficina de Coral (02).

As demais são para uma série de cargos na área da educação: Professor Regente (20), Professor para Oficina de Libras (02), Professor para Oficina de Robótica (02) e Professor de Apoio – Educação Inclusiva (20).

E também para Professor de Leitura, Cultura e Arte (02), Professor para Oficina de Esporte e Lazer (02), Nutricionista (02) e Professor Auxiliar – Educação Inclusiva (20).

O requisito para os candidatos participarem, é a necessidade de comprovar o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar.

Dentre as vagas, têm aquelas reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital do processo, que pode ser acessado clicando aqui.

As inscrições seguem até o dia 27. O processo ocorrerá de forma presencial, das 08h às 11h e das 13h às 17h, na sede da Secretaria Municipal de Educação de Sanclerlândia. Não é preciso paga nada.

Integrarão o processo prova de títulos e avaliação de experiência, ambas em caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios de pontuação.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!