Nova lei aprovada no Brasil determina que os fios dos postes sejam instalados no subsolo em várias cidades brasileiras

Municípios adotam novas leis para substituir o cabeamento aéreo por redes subterrâneas, seguindo modelo internacional.

Gabriel Yuri Souto - 17 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Prefeitura do Ceará)

Uma mudança que promete transformar completamente o visual urbano começou a sair do papel em várias partes do Brasil. Ruas cheias de fios, postes sobrecarregados e aquele emaranhado que já virou parte da paisagem estão com os dias contados.

Depois de anos de discussão, várias cidades brasileiras começaram a adotar leis e programas para enterrar toda a rede elétrica e de telecomunicações, substituindo o cabeamento aéreo por sistemas subterrâneos.

A iniciativa, que já é comum em países desenvolvidos, começa a se espalhar e promete deixar as cidades mais limpas, seguras e modernas.

O movimento ganhou força após a aprovação da lei em Guarujá (SP), que obriga a instalação subterrânea dos fios em toda a cidade. A medida virou referência nacional e inspirou outros municípios a seguirem o mesmo caminho.

São Paulo (SP)

A capital paulista saiu na frente com o Programa Fios Zero, que já está em andamento nos bairros Jardins, Itaim Bibi e Vila Olímpia. A meta é enterrar mais de 200 quilômetros de fiação até 2027, reduzindo riscos de acidentes e a poluição visual.

Curitiba (PR)

Na capital paranaense, o projeto Fio Invisível está sendo implantado em parceria com a Copel. A iniciativa prevê o enterramento da rede no centro histórico e obriga novas construções a adotarem cabeamento subterrâneo. A conclusão está prevista para 2026.

Florianópolis (SC)

A capital catarinense iniciou um plano piloto na Beira-Mar Norte e nas ruas centrais, dentro do Plano Diretor Sustentável. O objetivo é levar o modelo a bairros como Lagoa da Conceição e Trindade até 2026, com recursos de um fundo municipal criado para essa finalidade.

Salvador (BA)

Com o programa Cidade Limpa, Céu Livre, a prefeitura de Salvador quer eliminar os fios aéreos nas áreas turísticas, como Pelourinho, Barra e Ondina. A meta é concluir a substituição até 2028, deixando as vias mais seguras e valorizando o turismo local.

Brasília (DF)

No Distrito Federal, o programa Cidade Conectada já enterrou parte da rede no Eixo Monumental e agora avança para Asa Sul e Asa Norte. A expectativa é que toda a região central da capital federal tenha fiação subterrânea até 2027.

O futuro das cidades brasileiras

Especialistas destacam que o investimento é alto, mas o custo de manutenção é bem menor a longo prazo.

Além de melhorar o visual das ruas, o sistema subterrâneo reduz falhas no fornecimento de energia, previne acidentes e valoriza o espaço urbano.

Se hoje parece uma novidade restrita a poucos municípios, em breve ver ruas sem fios pendurados poderá se tornar o novo padrão em todo o Brasil.

