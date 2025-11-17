Por que a geração Z não pensa mais em casar, ter filhos e construir uma família?

Transformações culturais, econômicas e emocionais influenciam escolhas que rompem padrões das gerações anteriores

Gabriel Yuri Souto - 17 de novembro de 2025

(Imagem: Ilustração/Ketut Subiyanto/Pexels)

A geração Z cresceu em um cenário muito diferente daquele vivido por seus pais.

Mudanças rápidas na economia, na tecnologia e nas relações deram a esses jovens uma visão menos tradicional sobre o futuro.

Casamento e filhos deixaram de ser metas obrigatórias e passaram a competir com prioridades pessoais e profissionais.

Realidade econômica difícil

A geração Z enfrenta empregos instáveis, salários baixos e alto custo de vida. Aluguel, supermercado e educação exigem planejamento que muitos ainda não conseguem fazer.

Com a vida financeira incerta, projetos familiares ficam para depois ou deixam de ser prioridade.

Autonomia acima de tudo

Diferente do passado, jovens valorizam liberdade para construir carreira, viajar, estudar e experimentar novas fases da vida. Eles preferem estabilidade emocional e financeira antes de assumir compromissos permanentes.

Relacionamentos mais fluidos

Aplicativos de namoro, rotinas aceleradas e novas formas de se relacionar mudaram a dinâmica dos vínculos.

A geração Z se envolve com mais cuidado emocional e evita modelos que consideram limitantes. O casamento, para muitos, parece uma estrutura rígida em um mundo que muda rápido.

Saúde mental como prioridade

A geração Z é a que mais fala de ansiedade e esgotamento. Muitos cresceram vendo casamentos instáveis e famílias em conflito.

Por isso, querem evitar repetir padrões. Se não houver maturidade emocional e ambiente saudável, preferem adiar — ou abandonar — a ideia.

Desconstrução dos papéis tradicionais

Família não significa mais apenas casar e ter filhos. Jovens aceitam novos arranjos, convivências flexíveis, morar sozinho e relações não convencionais. O modelo “certo” não existe mais.

A geração Z não rejeita o conceito de família. Ela apenas redefine o que isso significa e prioriza escolhas que respeitam sua realidade, seus limites e seus objetivos pessoais.

