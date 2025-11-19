Amilton Filho anuncia que crianças e adolescentes de Anápolis terão consultas com oftalmologistas e óculos gratuitos

Deputado estadual destinou R$ 2 milhões para viabilizar programa lançado pelo prefeito Márcio Corrêa

Isabella Valverde - 19 de novembro de 2025

Distribuição de óculos já começou. (Foto: Divulgação/ Cláudio Reis)

O deputado estadual Amilton Filho (MDB) anunciou, nesta quarta-feira (19), a destinação de R$ 2 milhões para viabilizar o programa Visão Nota 10, lançado pelo prefeito Márcio Corrêa (PL).

O investimento permitirá a realização de exames oftalmológicos em todas as crianças da rede pública municipal de Anápolis.

Ao Portal 6, Amilton explicou que o objetivo é identificar, ainda nas escolas, os estudantes que precisam de correção visual e garantir atendimento rápido, com entrega gratuita de óculos.

“As primeiras unidades já começaram a ser distribuídas”, destacou o parlamentar.

O Visão Nota 10 leva consultas diretamente às unidades escolares, facilitando o acesso ao diagnóstico especializado e evitando que crianças com dificuldades de visão tenham prejuízos no processo de aprendizagem.

O deputado afirmou que a iniciativa reforça o compromisso dele com a educação do município.

“No início de 2025, destinei R$ 1 milhão para a compra de materiais escolares distribuídos em toda a rede pública”, lembrou.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!