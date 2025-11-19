Até quando posso usar meu RG antigo? Veja prazo final para tirar a Nova Carteira de Identidade

Prazo para troca do RG já está definido e muita gente nem faz ideia

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/ DETRAN-RJ)

Tem gente que usa o RG todos os dias sem imaginar que ele já tem data para deixar de valer.

O documento continua funcionando normalmente, claro, mas o relógio já está correndo e muita gente só vai descobrir isso quando estiver na porta de um órgão público sem poder usar a versão antiga.

A mudança começou devagar, quase sem barulho, mas agora ganhou força porque o prazo final já foi fixado. E, como sempre acontece no Brasil, quem deixar para a última hora pode acabar enfrentando filas gigantes.

O RG antigo vale até quando?

O governo definiu que o RG tradicional poderá ser usado somente até 2032. Afinal, depois disso, não adianta guardar como lembrança: ele deixa de ser aceito.

A partir daí, só a Nova Carteira de Identidade Nacional será válida.

O que muda no novo documento

A nova identidade usa apenas o CPF como número, deixando de lado aquele sistema em que cada estado emitia um RG diferente.

O documento também tem QR Code, visual padronizado e versão digital pelo gov.br.

Afinal, a promessa é de mais segurança, menos fraude e menos confusão na hora de provar quem você é.

Contudo, quem viaja com frequência, faz concursos, abre contas, participa de processos seletivos ou passa muito por atendimentos públicos pode se beneficiar fazendo a troca antes.

Como tirar a nova carteira

O processo depende do estado, mas costuma ser simples: basta apresentar certidão de nascimento ou casamento e fazer o agendamento no órgão de identificação. Em muitos lugares, a primeira via é gratuita.

