Nova Carteira de Identidade: veja prazos, emissão e valor do RG

Documento com número único do CPF já está disponível em formato físico e digital em todo o país

Pedro Ribeiro - 27 de outubro de 2025

(Foto: Agência Brasil)

Os brasileiros já podem solicitar ou renovar a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui gradualmente o antigo Registro Geral (RG) e traz o CPF como número único de identificação em todo o país. A medida, implementada pelo Governo Federal, visa padronizar o sistema de identificação civil e aumentar a segurança contra fraudes.

A emissão pode ser feita nos Institutos de Identificação de cada estado e do Distrito Federal, mediante agendamento. A CIN está disponível tanto na versão física quanto digital, acessível pelo aplicativo gov.br, o que facilita o uso no dia a dia e reduz a necessidade de portar documentos impressos.

Prazo para atualizar o documento

De acordo com o Decreto nº 10.977/2022, o antigo RG continua válido por até 10 anos a partir da data de emissão, podendo ser utilizado até 2032. No entanto, quem desejar já pode solicitar o novo modelo imediatamente.

O Governo Federal ressalta que não há obrigatoriedade de troca imediata, mas recomenda que os cidadãos atualizem o documento conforme a necessidade, principalmente para garantir a compatibilidade com sistemas digitais e serviços públicos que já adotam o novo formato.

Como emitir a nova Carteira de Identidade

Para emitir a CIN, o cidadão deve ter em mãos a certidão de nascimento ou casamento e realizar o agendamento online no Instituto de Identificação do estado de residência. O processo é simples e pode ser feito diretamente pelos sites oficiais de cada unidade federativa, onde estão disponíveis os endereços e horários de atendimento.

Após o agendamento, o comparecimento presencial é necessário para coleta de dados biométricos e assinatura. A versão digital do documento é liberada automaticamente após a emissão física.

Custo e gratuidade

A primeira via da nova Carteira de Identidade é gratuita quando solicitada em papel, conforme estabelece a Lei nº 7.116/1983. Em casos de segunda via, perda, roubo ou danos, podem ser aplicadas taxas de reemissão, definidas individualmente por cada estado.

Com a unificação do número de CPF e a integração dos bancos de dados nacionais, o Governo Federal afirma que a CIN trará mais agilidade, segurança e praticidade no acesso a serviços públicos e privados em todo o território nacional.

